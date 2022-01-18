Гороскоп на сегодня, 18 января 2021 года, прогнозирует Ракам плодотворный день. Скорпионов ждет плохая весть. Читайте гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака далее в материале.

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Гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 января 2022 для Овнов

Чтобы достичь сегодня успеха, постарайтесь четко формулировать свои желания. Не будьте слишком скромными, так как это может сыграть вам не на руку.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 января 2022 для Тельцов

День подходит для выполнения рутинных дел, а вот важные встречи и поездки перенесите на другой день.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 января 2022 для Близнецов

Близнецов ждет не слишком удачный день. Кто-то из ваших родных заболеет, поэтому вам придется отменить все свои планы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 января 2022 для Раков

Раки сегодня прекрасно справятся со всеми поставленными перед собой задачами. День удачен для уборки и наведения мелкого порядка в документах.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 января 2022 для Львов

Львам сегодня придется забыть о свободном времени. Работы будет много, а потом вас будут ждать домашние дела.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 января 2022 для Дев

Девам не рекомендовано в этот день соглашаться на эксперименты. Придерживайтесь своей позиции и не подпадайте под чужое влияние.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 января 2022 для Весов

Вторник посвятите себе и своим нуждам. Отклонитесь от плана и занимайтесь тем, что доставляет вам удовольствие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 января 2022 для Скорпионов

Скорпионы получат плохую весть от своих близких. Вероятно, кто-то в семье заболеет или попадет в трудное положение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 января 2022 для Стрельцов

Астрологи не советуют Стрельцам соглашаться на предложения друзей. Делайте так, как подходит вам, а не кому-то.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 января 2022 для Козерогов

Козероги сегодня могут браться за сложные и серьезные дела, так как астрологи говорят, что у вас все получится.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 января 2022 для Водолеев

Водолеев ждет встреча с человеком из прошлого. Вы еще раз убедитесь в том, что сделали в свое время правильный выбор.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 января 2022 для Рыб

Рыб ждут перемены на любовном фронте. Одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку.