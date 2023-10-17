У Раков разрушатся планы, а Скорпионы будут эмоционально нестабильны: гороскоп на 17 октября

Гороскоп на 17 октября советуют Близнецам избегать конфликта с любимым человеком. Весам можно заводить новые дела. Козероги легко справятся с проблемами.

Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 17 октября 2023 для Овнов

Овнам сегодня может понадобиться помощь, поэтому будьте готовы обратиться в свое окружение. Откликнуться могут даже те, кто не ваши близкие друзья и родственники.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 17 октября 2023 для Тельцов

Астрологи советуют Тельцам сегодня отдохнуть, чтобы более качественно восстановить свои силы. Отправьтесь в то место, это вы лучше восстанавливаетесь. Можно побыть в лесу или попробовать массаж.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 17 октября 2023 для Близнецов

Есть риск конфликтов с близким человеком. Но лучше этого избегать, ведь даже ссора по пустякам может привести к серьезным последствиям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 17 октября 2023 для Раков

Планы Раков сегодня нарушатся с самого утра. Преследует чувство растерянности, но оно исчезнет к середине дня. Удастся сделать все как можно лучше.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 17 октября 2023 для Львов

Львы могут сегодня почувствовать проблемы со здоровьем. Лучше не заниматься самолечением, а сразу идти к специалисту за советом.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 17 октября 2023 для Дев

Девам сегодня рекомендуется больше общаться с людьми, ведь окружение будет вдохновлять вас на новые свершения. Будьте искренними и открытыми для новых знакомств.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 17 октября 2023 для Весов

У Весов сегодня удачный день, чтобы начинать реализацию своих самых дерзких идей. Если у вас появляются возможности, то хватайтесь за них.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 17 октября 2023 для Скорпионов

Скорпионы могут ощутить эмоциональную нестабильность. То вы будете чувствовать радость, то вам будет казаться, что все идет коту под хвост.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 17 октября 2023 для Стрельцов

Сегодня неудачный день для смены имиджа. Имейте в виду, что лучше сегодня не посещать парикмахерскую, потому что это может вылезти вам боком.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 17 октября 2023 для Козерогов

Помехи, которые могут возникать сегодня на пути, только сделают вас сильнее. Используйте свою мудрость и хитрость, чтобы добиваться успеха.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 17 октября 2023 для Водолеев

Водолеи смогут сегодня получить новую информацию. Все знания будут быстро восприниматься и запоминаться.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 17 октября 2023 для Рыб

Рыбам сегодня можно рисковать – звезды расположены к вам благоприятно. Но лучше не поступать, последствия которого вам вообще неизвестны.