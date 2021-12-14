Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака
Источник:24 канал
Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2021 года советует Девам надеяться только на себя и собственные силы. Скорпионам не стоит терять уверенность в себе. Читайте гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака далее в материале.
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Гороскоп на 14 декабря для всех знаков Зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 14 декабря 2021 для Овнов
Астрологи не советуют Овнам спешить, если планируете принимать в этот день важное решение.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 14 декабря 2021 для Тельцов
Не стучите в двери, которые для вас уже давно закрыты. Лучше найдите возможность открыть другие двери с новыми возможностями.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 14 декабря 2021 для Близнецов
Во второй половине дня Близнецам стоит побыть наедине. Уместной будет прогулка на свежем воздухе.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 14 декабря 2021 для Раков
Присмотритесь к себе со стороны, чтобы сделать правильные выводы. День удачен для самоанализа и перестановки целей.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 14 декабря 2021 для Львов
Сегодня Львы будут подходить к работе с особым креативом и фантазией. Любимый человек порадует вас приятным подарком ближе к вечеру.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 14 декабря 2021 для Дев
Не надейтесь в этот день на обещания других людей. Надейтесь лучше на себя и собственные силы. Над важными документами стоит работать в первой половине дня.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 14 декабря 2021 для Весов
К вам сегодня будет повышенное внимание. Руководство потребует от вас срочного выполнения задания, которое вам не очень по душе.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 14 декабря 2021 для Скорпионов
Главный залог успешного дня – уверенность в себе. Ничего не бойтесь, и тогда у вас все обязательно получится.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 14 декабря 2021 для Стрельцов
Стрельцам сегодня нужно заняться семейными делами. Особое внимание уделите бытовым вопросам.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 14 декабря 2021 для Козерогов
Козероги в этот день получат мощный прилив вдохновения для реализации задуманного. К концу дня вы сможете выполнить все, что планировали.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 14 декабря 2021 для Водолеев
В этот день Водолеи могут возобновить отношения со своими родными, которые в последнее время почему-то испортились.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 14 декабря 2021 для Рыб
Сегодня астрологи не советуют Рыбам давать деньги в долг. День подходит для финансовых операций и встреч со своими друзьями.