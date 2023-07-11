Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 11 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 11 июля 2023 для Овнов

Астрологи советуют Овнам пообщаться сегодня с руководством. Есть шансы, что начальство с позитивом примет новые идеи и согласится повысить зарплату.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 11 июля 2023 для Тельцов

Тельцы будут чувствовать неуверенность в себе, им будет тяжело принимать решение. Потому лучше отложить это на следующий день.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 11 июля 2023 для Близнецов

Сегодня вас удивит факт о близком человеке – вы этого раньше не знали. Поэтому это будет новый взгляд и открытие.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 11 июля 2023 для Раков

Ракам можно довериться интуиции: в этот день она точно не подведет. Используйте свои чувства для принятия решений и действий.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 11 июля 2023 для Львов

Львы, которые давно мечтали о покупке или хотели сходить на шоппинг, могут осуществить эти планы сегодня. Это благоприятный день для расходов – приобретенные вещи прослужат долго.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 11 июля 2023 для Дев

Девы сегодня будут полон энергии и желания к изменениям. Используйте это в правильном русле – делайте первые шаги для достижения целей.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 11 июля 2023 для Весов

Весов могут ожидать перемен, но астрологи советуют их избегать. Это непростой период жизни, поэтому колебания могут пойти не на пользу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 11 июля 2023 для Скорпионов

Этот день будет успешен для Скорпионов, особенно в карьере. В погоне за повышением не забывайте о балансе и личном.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 11 июля 2023 для Стрельцов

Стрельцам нужно поработать над определением приоритетов. Не тратьте энергию зря, а только на самые важные дела.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 11 июля 2023 для Козерогов

Козероги могут столкнуться с неожиданным поворотом, который выведет из колеи. Учитесь быть готовыми к изменениям и понимать.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 11 июля 2023 для Водолеев

Совершите последний и решающий рывок, если перед вами незавершенное дело. Соберите силы в кулак, чтобы потом полноценно отдыхать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 11 июля 2023 для Рыб

У Рыб сегодня на максимум будет работать воображение. Этим следует воспользоваться, чтобы найти новые возможности, найти вдохновение и расти профессионально.