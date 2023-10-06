Что посеешь, то и пожнешь: до 4 знаков зодиака в октябре прилетит бумеранг

Некоторым знакам зодиака в октябре нужно научиться брать ответственность за свои поступки. Им следует ожидать, что к ним прилетит бумеранг.

Четырем знакам зодиака предстоит "жать, что посеяли" в этом месяце. Речь идет об Овнах, Левах, Стрельцах и Рыбах, пишет 24 Канал.

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Овен

В октябре Овны могут столкнуться с последствиями своих прошлых поступков. Будьте готовы решать проблемы и не думайте избегать ответственности.

Гороскоп для Овнов

Лев

Для Львов в октябре может появиться возможность исправить прошлые ошибки. Будьте открыты для перемен в своей жизни. Примите этот бумеранг как шанс исправить ситуацию.

Гороскоп для Львов

Стрелец

В октябре Овнам следует ожидать упоминания об обязанностях, которые могут неожиданно вернуться к вам. Будьте ответственны и готовы решать возникающие вопросы.

Гороскоп для Стрельцов

Рыбы

Добрые дела Рыб наконец-то вернутся к ним бумерангом. В октябре они ощутят благодарность за то, что делают для других.

Гороскоп для Рыб