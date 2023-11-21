Кто встретит 2024 год в путешествии: 3 знака зодиака

До Нового года осталось уже не так уж много времени. Интересно, что часть людей встретит 2024 в путешествии.

Так, Лев, Стрелец и Рыбы, этот Новый год вы можете встретить во время путешествия. Кто-то будет направляться домой, другие – на желанный отдых, пишет 24 Канал.

Кстати говоря 5 знаков зодиака в 2024 году будут много путешествовать: есть ли среди них вы

Лев

Уже в Новый год вас может ожидать незабываемое путешествие. Этот отдых пойдет на пользу. Так что долго не думайте и начинайте подготовку.

Гороскоп для Львов

Стрелец

Вероятно, вы мечтаете встретить Новый год в новом месте. Может, хватит откладывать жизнь на потом. Подумайте, куда бы хотели больше всего. Встретьте 2024 год с удовольствием.

Гороскоп для Стрельцов

Рыбы

Звезды прочат, что в новогоднюю ночь Рыбы будут направляться к родным. Дома уж очень вас ждут. Это может стать самым лучшим сюрпризом для близких в 2024 году.

Гороскоп для Рыб