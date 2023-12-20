Какие 3 знака зодиака встретят Новый год наедине

Часть людей встретят Новый 2024 год с любимым человеком. Тем временем некоторым не повезет.

Так, астрологи навалили 3 знака зодиака, которые встретят 2024 год наедине. В частности, это Овен, Рыбы и Лев, передает 24 Канал.

Кстати говоря Эти 5 знаков зодиака встретят Новый год с любимым человеком

Овен

Вероятно, что новогоднюю ночь Овны проведут наедине. Уже в конце декабря любимый человек может пойти налево.

Гороскоп для Овнов

Весы

2024 год станет для Весов годом любви. Впрочем, некоторое время, вероятно, придется строить отношения на расстоянии. Высокая вероятность, что Новый год Весы встретят наедине.

Гороскоп для Весов

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Лев

На праздники Львы могут остаться наедине. Стоит хорошо подумать, прежде чем что-то говорить и делать, есть риск, что близкие люди отвернутся прямо перед Новым годом.

Гороскоп для Львов