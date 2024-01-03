Ни в коем случае: кому из знаков зодиака не стоит занимать деньги на этой неделе

На этой неделе у людей могут появиться незапланированные расходы. Однако, лучше не брать взаймы.

Тельцы, не стоит ни у кого одалживать деньги на этой неделе. Лучше подумайте, как можно решить проблему по-другому, пишет 24 Канал.

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Телец

Неделя будет насыщенной. Внезапно могут возникнуть незапланированные расходы. Однако, не бросайтесь сразу одалживать деньги.

Лучше подумайте заранее, как можно дополнительно подзаработать. Поверьте, время и возможности еще есть. Главное настройтесь на позитив.

Кстати, не отказывайтесь от помощи других. Особенно если человек действительно хочет и может это сделать. Примите помощь и поблагодарите.

Уже вскоре ситуация улучшится. Вы можете добиться значительного успеха. Главное – верьте в себя и продолжайте добросовестно работать, чтобы достичь цели.

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