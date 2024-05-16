4 знака зодиака, у которых в эти выходные сбудется мечта

Звезды сложились таким образом, что нескольким знакам зодиака повезет уже на этой неделе реализовать давние мечты и желания. Осталось добавить немножко терпения и везения.

Близнецы, Дева, Весы и Стрелец, будете прыгать до небес от счастья уже в эти выходные, пишет LifeStyle 24.

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Близнецы

Вспомните себе то, о чем мечтали годами, но никак не удавалось реализовать сокровенное желание. Пришло время действовать и наслаждаться полученным.

Гороскоп для Близнецов

Дева

Уже в эти выходные люди из вашего близкого окружения планируют организовать нечто крутое. Не пренебрегайте предложением и ни в коем случае не оставайтесь дома перед телевизором. Осуществление мечты в ваших руках.

Гороскоп для Девы

Весы

Не ожидайте реализации самого сокровенного желания, но готовьтесь к получению маленьких сюрпризов, которые приблизят к осуществлению такой давней и искренней мечты.

Гороскоп для Весов

Стрелец

Ни в коем случае не думайте впадать в меланхолическое настроение в эти выходные. Дни будут яркими и солнечными. Используйте этот ресурс, чтобы получить желаемое.

Гороскоп для Стрельцов