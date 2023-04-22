Названы 2 знака зодиака, которые потеряют работу весной: проверьте, есть ли вы в списке

Несколько знаков зодиака этой весной могут расстаться с работой. Можно ли этого избежать и какие причины смотрите детали в гороскопе.

Два знака зодиака рискуют этой весной потерять работу, которой занимались долгий период. Астрологи называют Тельцов и Дев, информирует 24 Канал.

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Телец

Представители этого знака зодиака встретятся с конкуренцией на работе. Им нужно плодотворно и продуктивно работать, а не отвлекаться на споры или ссоры с коллегами. Но, скорее всего, борьба за лучшее место под солнцем завершится не в пользу Тельцов.

Гороскоп для Тельцов

Дева

Девы почувствуют этой весной упадок сил и у них почти нет мотивации для того, чтобы оставаться на работе в списке лучших. По всей вероятности, начальство не захочет давать представителям этого знака зодиака второй шанс. Поэтому стоит уже подыскивать новое место работы.

Гороскоп для Дев