Весам следует прислушаться к советам друзей: гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака

На этой неделе Овнам наконец-то удастся отдохнуть. Рабочие моменты их будут ждать только со следующего понедельника. А вот у Близнецов сегодня, наоборот, будет много дел.

Больше о том, к чему следует готовиться всем знакам зодиака 22 января, читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала. Астрологи рассказали, как начнется неделя.

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Гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 января для Овнов

На этой неделе Овны наконец-то смогут отдохнуть. Дело в том, что сегодня представители этого знака зодиака отправятся в желанное путешествие. Предупредите коллег, друзей и родных, что вы будете "находиться вне зоны досягаемости" вплоть до воскресенья.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 22 января для Тельцов

Тельцы сегодня начнут ремонт в своей комнате. Вы уже закупили все необходимые материалы, теперь нужно приступать к работе. Для того чтобы сделать процесс более веселым, позовите друзей.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 января для Близнецов

Сегодня у Близнецов состоится рабочее совещание. Оно затянется вплоть до обеда, потому что нужно решить многие вопросы. Ведь компания, в которой вы работаете, хочет, чтобы 2024 год прошел максимально продуктивно.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 января для Раков

Сегодня Ракам не следует доверять людям. Также астрологи предостерегают вас от необдуманных поступков. В этот период особенно важно проявить бдительность и осторожность. Не дайте недругам вас подставить.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 22 января для Львов

Львам нужна дополнительная прибыль. Сейчас представители этого знака зодиака находятся в активном поиске работы. Однако астрологи советуют не соглашаться на первый попавшийся вариант. Хорошо обдумайте каждое предложение.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 января для Дев

Девы – невероятно семейные люди. Потребности родных у вас всегда на первом месте. Однако сейчас следует больше подумать о себе. Позвольте окружению позаботиться о вас. Поверьте, это не доставит им больших хлопот.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 января для Весов

Весам не помешает прислушаться к советам друзей. Ведь они видят, что вы вошли в тупик, из которого никак не можете выбраться. Доверяться собственным ощущениям – это хорошо. Однако иногда они могут подводить.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 22 января для Скорпионов

В начале 2024 года Скорпионы устроились на новую работу. Дела вроде бы идут хорошо, однако, время от времени появляются определенные трудности. Астрологи говорят, что это нормально. Ведь сначала всегда сложно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 22 января для Стрельцов

Стрельцы любят накручивать себя. Однако такое поведение плохо влияет на моральное состояние. Не следует гиперболизировать все события в жизни. На самом же деле все не так плохо, как вы думаете.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 22 января для Козерогов

Козероги хотят что-то изменить в своей внешности. Однако астрологи рекомендуют не слишком сильно экспериментировать. Ведь вам, скорее всего, не понравятся столь кардинальные перемены.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 22 января для Водолеев

Водолеи, подумайте над тем, как разнообразить работу. Ведь в последнее время вы теряете интерес к своим обязанностям. Возможно, коллеги или руководство смогут подкинуть необычную идею. Обратитесь к ним за помощью.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 января для Рыб

Последние несколько дней Рыбы очень напряжены. Родные и друзья не узнают вас и не могут понять, что произошло. Ведь представители этого знака зодиака боятся делиться своими чувствами. Вы считаете, что получите волну осуждений.