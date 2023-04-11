Неожиданные и интересные: 4 знака зодиака, которых на этой неделе ждут встречи
На этой неделе у нескольких знаков зодиака будут приятные встречи с друзьями и близкими. Чем они закончатся и будут ли судьбоносными – узнайте ниже.
Астрологи на этой неделе обещают знакам зодиака интересные и приятные встречи, пишет 24 Канал. Они могут завершиться по-разному для Близнецов, Львов, Стрельцов и Водолеев.
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Близнецы
Представителей этого знака зодиака ждет встреча с родными, которую вы давно ждали. Это будет приятный разговор для каждого.
Гороскоп для Близнецов
Лев
Львы на этой неделе неожиданно встретятся с давними друзьями, которых давно не видели. Вы будете вспоминать трогательные воспоминания и моменты, проведенные вместе.
Гороскоп для Львов
Стрелец
На этой неделе некоторые Стрельцы встретят человека, который впоследствии может изменить их жизнь. Поэтому не отказывайтесь выходить в свет.
Гороскоп для Стрельцов
Водолей
Представителей этого знака зодиака ждет встреча-неожиданность. Этот сюрприз поднимет вам настроение на всю следующую неделю.
Гороскоп для Водолеев