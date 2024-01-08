Кому-то следует готовиться к проблемам: что магнитные бури принесут всем знакам зодиака на этой неделе

Магнитные бури повлияют по-разному на все знаки зодиака. Некоторым людям на этой неделе нужно быть особенно внимательными. Не пренебрегайте советами астрологов.

Например, непросто будет Овнам, Тельцам, Ракам и Девам. Как магнитные бури повлияют на все знаки зодиака, читайте в гороскопе 24 Канала.

О ком идет речь Будет на седьмом небе: какому знаку зодиака невероятно повезет 8 января

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю для Овнов

На этой неделе Овнам будет непросто. Магнитные бури принесут с собой кардинальные изменения. Особенно они окажут влияние на личную жизнь представителей этого знака зодиака. Важный разговор, который вы так долго оттягивали, может состояться в ближайшие дни.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцов будут ждать проблемы со здоровьем. Нервная система не может справиться с тем количеством проблем, которые навалились в последнее время. Не стоит оттягивать поход к специалисту, ведь самостоятельно решить все невзгоды не удастся.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецов ждут внутренние трансформации. Изменения значительно улучшат самочувствие представителей этого знака зодиака. Однако не стоит расслабляться, ведь испытания тоже придут в жизнь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю для Раков

Раки сейчас очень растеряны. Представители этого знака зодиака вообще не знают, куда двигаться дальше. Мотивация работать и действовать отсутствует. Вам может помочь ближайшее окружение. Не бойтесь просить о помощи и совете. Вам необходима поддержка в столь сложный период.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю для Львов

Львы думают над тем, чтобы сменить профессию. Однако астрологи говорят, что эта неделя – не лучшее время для таких экспериментов. Кроме того, стоит еще раз хорошо обдумать, готовы ли вы пробовать совсем другую сферу, в которой не имеете достаточно опыта.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю для Дев

На этой неделе Дев ждут эмоциональные качели. Будет невероятно тяжело, так что наберитесь терпения. В один момент вас полностью покинут силы, покажется, что не сможете справиться со всем. Однако астрологи говорят, что все будет хорошо. Потому берите себя в руки.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю для Весов

В середине этой недели Весам придется попрощаться с близким человеком. Расставание будет достаточно болезненным. Однако совсем скоро в вашу жизнь придут новые друзья. Возможно, появится долгожданная любовь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю для Скорпионов

Магнитные бури оказывают большое влияние на жизнь Скорпионов. Столько энергии у представителей этого зодиака знака давно не было. Это лучшее время, чтобы воплотить все задуманное в реальность.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам на этой неделе следует прислушаться к одному близкому человеку. Ведь ему понадобится ваша помощь. Несмотря на личные проблемы, не отворачивайтесь от друга, потому что справиться со всем наедине сложно. Вы как никто это знаете.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю для Козерогов

На этой неделе Козерогам следует довериться собственным ощущениям. Они вас точно не подведут. Кроме того, астрологи советуют хорошо взвешивать каждое решение. Одно из них может стать судьбоносным.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю для Водолеев

В жизни Водолеев сплошной хаос. К сожалению, привести его в порядок не удастся еще долго. Эта неделя – особенно неблагоприятное время. Поэтому астрологи советуют даже не пытаться что-либо изменить.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам можно выдохнуть. Эта неделя не принесет с собой неприятностей. Вы будете достаточно спокойно себя чувствовать. Однако расслабляться не стоит, потому что проблемы – не за горами.