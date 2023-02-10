Ждите повышения: каким знакам зодиака повезет на работе на следующей неделе

Рабочие будни могут доставить радость и обогащение тем, кто родился под знаками зодиака Раков, Дев и Водолеев. Представителям этих знаков может повезти на следующей неделе – они могут ожидать премии, повышения и продвижения по карьерной лестнице.

С 13 по 19 февраля этим знакам зодиака будет способствовать судьба – их работа сможет принести много приятных сюрпризов, пишет 24 Канал.

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Рак

На следующей неделе в феврале Раков ждет значительное повышение – их усердие и желание изменить что-то к лучшему будут по достоинству оценены руководством. Учитывая опыт и порывистость Раков, начальство сможет повысить зарплату и радовать представителей этого знака зодиака приятными мелочами.

Ракам важно не возомнить себя и не начать лениться – ненадлежащее отношение к работе может принести больше проблем, чем желаемого отдыха. Лучше сразу взять отпуск или больничный – руководство поймет и поддержит Раков.

Гороскоп н а неделя для Раков

Дева

Безработные Девы на следующей неделе смогут получить судьбоносный шанс – предложение идеальной работы для них. Девам следует брать удачу в свои руки и не отказываться от замечательных предложений из-за неуверенности в себе.

Именно решительность и желание заявить о себе поможет Девам на следующей неделе – таланты и навыки этого знака зодиака пригодятся работодателю, который ждал именно такого работника.

Гороскоп н а неделя для Дев

Водолей

Амбициозные Водолеи на следующей неделе смогут получить желаемое – их могут позвать работать на работу их мечты. Для Водолеев важно не нервничать и показать свою готовность к действиям – иначе весь успех может достаться кому-нибудь другому.

Новая работа сможет принести Водолею не только желаемую заработную плату, но и интересные знакомства – среди новых коллег могут оказаться будущие друзья и даже любимые.

Гороскоп н а неделя для Водолеев