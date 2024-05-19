4 знака зодиака, которые этим летом будут много плакать
Для нескольких знаков зодиака летний период окажется плаксивым. Даже малейшие мелочи смогут легко разочаровать и расстроить.
Так, Близнецы, Рак, Дева и Рыбы, летом точно никто не позавидует вашим слезам, пишет LifeStyle 24.
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Близнецы
Астрологи рекомендуют сделать немалый запас носовых платков, ведь плакать придется много. К сожалению, даже самая маленькая мелочь в быту сможет вызвать реки слез.
Гороскоп для Близнецов
Рак
Удержать негативные эмоции в себе будет очень сложно. Чтобы хоть как-то уменьшить напряжение, старайтесь избежать конфликтов на работе.
Гороскоп для Раков
Дева
Вашему окружению придется очень нелегко, ведь кто-то должен успокоить, выслушать и дать совет. Не стесняйтесь собственных эмоций, а делитесь ими с близкими. Они всегда готовы прийти на помощь.
Гороскоп для Девы
Рыбы
В вашей жизни есть предатель, который заставит немало пролить слез летом. Этот человек может сделать очень больно и подставить в самый ответственный момент.
Гороскоп для Рыб