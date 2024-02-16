3 знака зодиака, которым стоит готовиться к серьезному испытанию в конце февраля

Не всем знакам зодиака конец февраля принесет положительные эмоции. Ведь у некоторых впереди серьезное испытание, поэтому астрологи советуют набираться сил.

В частности, речь идет о Львах, Козерогах и Девах. К чему именно им стоит готовиться уже в ближайшее время, читайте в гороскопе LifeStyle 24.

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Лев

Львы целый февраль живут в напряжении. Ведь каждый день появляются неожиданные проблемы. Вы уже немного устали и хотите поскорее спокойно выдохнуть и расслабиться. Однако астрологи говорят, что нельзя опускать руки. Ведь конец месяца подготовил для вас наиболее серьезное и болезненное испытание.

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Козерог

У Козерогов пока что все более-менее нормально. Нет какой-то невероятной радости, но и грустить стали меньше. Однако астрологи имеют плохие новости и для представителей этого знака зодиака. Дело в том, что уже на следующей неделе вам придется спасать себя и семью от беды, которая надвигается. Поэтому набирайтесь сил.

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Дева

Девы не позволяют себе терять бдительность, ведь чувствуют, что скоро в жизнь придет новое испытание. Астрологи говорят, что вам помогут справиться с ним. Однако окончательное решение все равно придется принимать самостоятельно. Поэтому не стоит слишком сильно рассчитывать даже на самых близких людей.

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