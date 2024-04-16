Конец апреля для 4 знаков зодиака будет самым счастливым: возможно, это именно вы
Конец апреля станет одним из самых счастливых периодов в жизни четырех знаков зодиака. Кого-то, в частности, ждет осуществление заветной мечты, к которой человек давно стремился.
Речь идет о Весах, Водолеях, Скорпионах и Девах. Подробнее читайте в гороскопе, который подготовил LifeStyle 24.
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Весы
Весы запомнят апрель 2024 на всю жизнь. Представители этого знака зодиака наконец-то воплотят самую заветную мечту в реальность. Они так долго к ней шли, что сначала даже не смогут поверить своим глазам.
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Водолей
В конце апреля Водолеев ждут фантастические новости с работы. Им удастся получить не только премию, но и значительное повышение. Теперь представители этого знака зодиака будут чувствовать себя более нужными.
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Скорпион
Скорпионам к невероятному счастью стоит готовиться уже сейчас, ведь оно придет на следующей неделе. У представителей этого знака зодиака никогда не было настолько хорошего морального состояния и физического самочувствия.
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Дева
В конце апреля Девам будет казаться, что судьба решила над ними пошутить. Ведь жизнь покинут все трудности, а взамен будут случаться просто невероятные события, которые кардинально изменят их жизнь.
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