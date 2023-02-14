Неожиданность ко Дню святого Валентина: назвали 3 знака зодиака, которые влюбятся

В День влюбленных родившиеся под знаком зодиака Рыб, Овнов и Козерогов ожидает приятный сюрприз. Настоящие чувства смогут окрылить их сердца искренними и незабываемыми эмоциями.

Представители этих знаков зодиака долго ждали настоящую любовь. На этой неделе они встретят свою судьбу, пишет 24 канал.

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Рыбы

Родившиеся под знаком Рыб – мечтательные и творческие личности. Однако не любая влюбленность перерастает в долгосрочные отношения. Сердце рыб открывается только избранным.

Любимым человеком может стать не обязательно незнакомец с улицы, а возможно кто-то из их окружения. Рыбы привередливы к выбору людей, с которыми проводят свое время. Однако верны и заботливы партнеры.

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Овны

Для Овнов День влюбленных будет непредсказуемым. Огненный знак зодиака встретит свою любовь тогда, когда этого не ожидает. Поскольку они больше заботятся о своем карьерном росте, поэтому в этот день всегда работают.

Однако в этот раз личная жизнь станет на первый план. Овны влюбятся в человека, с которым смогут создать семью.

Гороскоп на День Валентина для Овнов

Козероги

Представители этого знака зодиака обычно стесняются признаться в своих чувствах. Из-за замкнутости в себе они часто одиноки. Однако на самом деле Козероги стремятся обрести родственную душу. Они не любят быть ложными и изображать эмоции.

Козероги встретят свою любовь в самый романтичный период жизни. В День святого Валентина представители земной стихии пойдут на свидание. Однако перед этим они будут тщательно выбирать, с кем разделить этот день.

Гороскоп на День Валентина для Козерогов