Разочарование и одиночество: у кого к концу июня начнется черная полоса в жизни

За призмой хороших событий часто кроется череда неудач и отчаяния. Астрологи уверяют, что этот период имеет цель испытать на выносливость и силу нескольких представителей знаков зодиака, чтобы впоследствии они получили соответствующую награду.

Овен и Весы, к сожалению, фортуна повернулась к вам другой стороной, пишет LifeStyle 24.

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Овен

Вы можете столкнуться с рядом испытаний. Эти трудности могут привести к разочарованиям и необходимости пересмотреть свои стереотипы и мнения о других людях. Важно сохранять холодный ум и не поддаваться панике, даже если ситуация выглядит очень сложной и безвыходной.

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Весы

Этот сложный период может принести сомнения и страхи, которые будут мешать жить свободно и комфортно. Важно обращаться за помощью к надежным и опытным людям, которые могут помочь преодолеть эти трудности. Упорство и стойкость не всегда приносят пользу, иногда необходимо слушать других и принимать их помощь.

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