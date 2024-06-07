На душе будет пусто: 2 знака зодиака, которые скоро почувствуют летнюю депрессию

К сожалению, хорошая погода и смена времени года не всегда приносят эмоциональный подъем. Кому-то придется страдать эмоциональным переутомлением от быстрого ритма жизни.

Близнецы и Рыбы, попробуйте найти поддержку у своих близких, которые помогут в самый трудный момент, пишет LifeStyle 24.

Не пропустите 4 знака зодиака, которым в июне стоит уйти в отпуск

Близнецы

У вас будет ощущение ненужности и брошенности. Будет казаться будто все вокруг отвернулись и оставили в одиночестве с жестоким миром. В такие моменты старайтесь вспомнить, что вы имеете к кому обратиться за советом или чтобы просто поплакаться в плечо. Не сдерживайте эмоций, которые будут бушевать внутри.

Гороскоп для Близнецов

Рыбы

Надев маску счастливого человека, внутри будет кипеть лава боли и печали. Только наедине с собой вы можете проявлять то, что беспокоит. Но астрологи рекомендуют найти какой-то вид деятельности, что будет отвлекать от депрессивного состояния.

Гороскоп для Рыб