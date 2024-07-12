Можете быть в списке: 2 знака зодиака, у которых уже завтра начнется черная полоса в жизни

Астрологи уверены, что неудачи, которые уже вскоре появятся в жизни некоторых людей, будут возмездием в соответствии с законом кармы. Поэтому чтобы выровнять баланс, нужно прибегнуть к добрым поступкам.

Близнецы и Стрелец, важно помнить, что любые трудности можно преодолеть с правильным подходом и поддержкой близких, пишет LifeStyle 24.

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Близнецы

Неудачи могут коснуться карьеры и здоровья. Астрологи рекомендуют уделить больше внимания своему самочувствию и избегать конфликтов на работе. Излишние волнения и чрезмерная экспрессивность точно не пойдут на пользу.

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Стрелец

Могут возникнуть проблемы в личной жизни, а также на горизонте виднеются финансовые трудности. Здесь важно проявлять терпение и осторожность в принятии решений. Не бойтесь попросить о помощи в сложные моменты, близкие люди всегда готовы выручить в самые трудные времена.

Гороскоп для Стрельцов