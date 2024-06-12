Могут быть серьезные проблемы: 3 знака зодиака, которым срочно надо отказаться от алкоголя
У кого-то значительное пристрастие к алкоголю может перерасти в зависимость. Астрологи рекомендуют придерживаться четкой границы между бокалами напитков.
Телец, Рак и Скорпион, пришло время пересмотреть отношение к алкоголю и его необходимости в вашей жизни, передает LifeStyle 24.
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Телец
Эти люди обычно не злоупотребляют алкоголем, но когда решают расслабиться, то могут потерять контроль и завести ряд ненужных конфликтов. Поэтому стоит стараться ограничивать себя в порциях алкоголя, чтобы не натворить глупостей.
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Рак
Представители этого знака зодиака очень чувствительны к алкоголю. Выпив даже немного, они могут стать чрезмерно эмоциональными и рассказывать о своей личной жизни в подробностях, о чем потом будут жалеть.
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Скорпион
Ваше страстное желание к алкоголю наиболее негативно влияет на окружающих. Ведь способность много выпить не нравится, как минимум, вашему любимому человеку. Часто это может привести к скандалам и выяснению отношений.
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