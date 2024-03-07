Скорпионы нашли место силы, а Девы хотят убежать от реальности: гороскоп на 7 марта

Накануне 8 марта некоторых знаков зодиака ждут новые испытания. В частности, речь идет о Весах, Девах и Раках. То, что судьба подготовила для них на сегодня, может сильно испортить настроение.

Детальный прогноз от астрологов читайте в ежедневном гороскопе LifeStyle 24. Узнайте, каким будет четверг именно для вас.

Интересно Им нельзя быть вместе: какие два знака зодиака не подходят друг другу

Гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 7 марта для Овнов

Четверг принесет много положительных эмоций Овнам. Сегодня не стоит думать о плохом. Отбросьте весь негатив в сторону хотя бы на день. Это поможет вам собраться с силами для следующих испытаний.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 7 марта для Тельцов

Тельцы не успевают за всеми событиями, которые сейчас происходят в жизни. Астрологи говорят, что вам нужно немного остановиться и выдохнуть. Не стоит так быстро бежать, потому что сделаете только хуже.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 7 марта для Близнецов

Близнецы планируют сделать небольшую перестановку в комнате. Хочется впустить в свои будни что-то новое, чтобы немного разбавить однообразие и сырость. Добавляйте ярких цветов, не бойтесь экспериментировать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 7 марта для Раков

Ракам очень надоели прощания, которые в последнее время происходят постоянно. Вы не хотите, чтобы люди, которых цените и любите, так стремительно покидали жизнь. Однако реальность, к сожалению, часто несправедлива.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 7 марта для Львов

Львы наконец приняли во внимание сигналы организма, поэтому отправляются в долгожданный отпуск. Не думайте сейчас о работе, набирайтесь сил. Вам нужно хорошенько отдохнуть, чтобы восстановить ресурс.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 7 марта для Дев

В последние недели Девы хотят убежать от реальности и спрятаться где-то, где никто не найдет. Дело в том, что представители этого знака зодиака очень болезненно реагируют на жестокость, которая происходит в мире.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 7 марта для Весов

Астрологи рекомендуют Весам держать руку на пульсе, ведь сегодня может случиться неприятная ситуация. Вы никогда не думали, что когда-то придется иметь дело со столь сложными обстоятельствами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 7 марта для Скорпионов

Недавно Скорпионы нашли место силы, поэтому теперь черпают энергию и вдохновение оттуда. Вы чувствуете, как жизнь понемногу начинает налаживаться и надеетесь, что это не сон, а реальность.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 7 марта для Стрельцов

Стрельцы целый день проведут в торговом центре и смогут купить много полезных вещей домой. Вечером захочется расслабиться, ведь будете очень уставшие после такой активности.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 7 марта для Козерогов

Астрологи настаивают, чтобы Козероги заняли себя чем-то интересным. Ведь негативные мысли вас съедают и не дают покоя. Попробуйте максимально отвлекаться, потому что еще накличете проблемы со здоровьем.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 7 марта для Водолеев

Сегодня Водолеев ошарашат неожиданными новостями. Вы будете отходить от услышанного целый день, поэтому не сможете завершить все дела, которые запланировали. Отложите их на более спокойный период.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 7 марта для Рыб

Рыбам удалось найти баланс в жизни. Используйте это время для достижения хороших результатов в карьере. Пока вас переполняет столько вдохновения, нужно не упускать возможности и действовать.