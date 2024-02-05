Как начнется неделя для всех знаков зодиака: гороскоп на 5 февраля

Астрологи уже подготовили прогноз на понедельник. Говорят, что сегодня к Тельцам придет везение, а Стрельцам, наоборот, будет очень сложно.

Больше о том, к чему стоит готовиться всем знакам зодиака, расскажет 24 Канал в своем ежедневном гороскопе. Узнайте, повезет ли вам 5 февраля.

О ком идет речь Эти 5 знаков зодиака часто дают пустые обещания

Гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 февраля для Овнов

Понедельник у Овнов начнется с плохого настроения. С самого утра все пойдет не по плану. Поэтому целый день будете чувствовать тревогу и злость. Ведь вас будет нервировать хаос вокруг.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 февраля для Тельцов

Тельцы сегодня поймают удачу за хвост. Ведь неожиданно поступит предложение, которое изменит жизнь в лучшую сторону. Уже совсем скоро вы будете чувствовать невероятное счастье, однако, еще долго не сможете поверить, что все это происходит на самом деле.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 февраля для Близнецов

Близнецам нужно срочно избавляться от плохих привычек. Ваш организм уже не выдерживает такой нагрузки. Поэтому вскоре начнет давать первые плохие сигналы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 февраля для Раков

Ракам предложат хорошую подработку. Не стоит отказываться от предложения, ведь вы сможете отложить немалую сумму денег на осуществление заветной мечты.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 5 февраля для Львов

Львам нужно восстановить связь с друзьями. Из-за работы вы совсем не видитесь. Составьте свой график так, чтобы иметь время на совместные встречи. Ведь уже чувствуете дефицит общения.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 5 февраля для Дев

Девы, не стоит расстраиваться по пустякам. Наполните свою жизнь позитивом и радостью. Оставьте весь негатив в прошлом. Он однозначно не должен портить вам настроение каждый день.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 февраля для Весов

У Весов начался новый этап в жизни. Сейчас вам немного сложно. Однако астрологи говорят, что с каждым днем будет становиться легче. Нужно набраться терпения и сил, чтобы пройти этот период.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 февраля для Скорпионов

У Скорпионов сегодня будет хорошее настроение. Вы достаточно быстро завершите все дела, поэтому сможете больше отдохнуть. Астрологи говорят, что не нужно сидеть дома. Это прекрасный день, чтобы пойти в кино или театр.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 февраля для Стрельцов

Стрельцы недавно разошлись с любимым человеком. Поэтому сейчас сосредоточены на себе, чтобы не плакать по прошлой жизни. Астрологи говорят, что со временем вы встретите родного человека. Однако сейчас нужно побыть немного наедине.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 5 февраля для Козерогов

Сегодня Козероги получат приятные новости. В частности, вас порадует близкий человек. Нужно будет много всего обсудить, поэтому выделите на это время.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 февраля для Водолеев

Недавно Водолеев предали, поэтому сейчас представители этого знака зодиака переживают сложнейший период в жизни. Друзьям и родным нужно быть рядом как можно чаще, чтобы поддержать и помочь справиться с эмоциями.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 февраля для Рыб

Рыбам не помешает немного экстрима. Ведь ваши дни стали слишком скучными. Разбавьте эту неделю какими-то интересными занятиями и даже не думайте грустить.