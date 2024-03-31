Кому из знаков зодиака сегодня не стоит гулять в одиночестве: гороскоп на 31 марта

Завершаем март гороскопом от астрологов. Для каждого из знаков зодиака этот месяц запомнился разными событиями. Надеемся, что апрель будет хороший.

Сегодня же Овны целый день будут бороться с плохим настроением, а Дев ждут новые испытания. Подробнее расскажет LifeStyle 24.

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Гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 31 марта для Овнов

Овны сегодня проснутся без настроения, поэтому и не удастся сделать много дел. Ведь мотивации и желания совсем не будет.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 31 марта для Тельцов

Тельцы поедут в гости к родственникам. Вы очень любите проводить время с близкими, поэтому получите максимальное количество положительных эмоций.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 31 марта для Близнецов

Близнецам сегодня не стоит гулять в одиночку, потому что может случиться неприятная ситуация. Берите с собой кого-то из друзей и родных, чтобы было безопаснее.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 31 марта для Раков

В ближайшие дни Раки будут отдыхать морально. За последнее время произошло много неприятных событий, после которых нужно привести мысли в порядок.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 31 марта для Львов

Львы наконец составили свой график так, чтобы достаточно работать и отдыхать. Это поможет вам стать более продуктивными и воплощать идеи в реальность.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 31 марта для Дев

У Дев начинается сложный период в жизни, говорят астрологи. Он продлится достаточно долго, поэтому нужно накапливать ресурс и силы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 31 марта для Весов

Сейчас Весы сконцентрированы на отношениях с любимым человеком. Вы хотите перейти на новый этап, поэтому приходится много работать для этого.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 31 марта для Скорпионов

На днях Скорпионы вернулись из небольшого путешествия. Астрологи советуют не оставлять беспорядок, который царит в доме, а уже сегодня начать его убирать.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 31 марта для Стрельцов

Стрельцам нужно сосредоточиться на отношениях с родными, чтобы преодолеть ту пропасть, которая образовалась. Вы очень отдалились друг от друга.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 31 марта для Козерогов

Козероги, сейчас вы показываете лучшие результаты на работе. Не останавливайтесь, продолжайте действовать. Уже совсем скоро получите заслуженное вознаграждение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 31 марта для Водолеев

Водолеи еще не могут отойти от прежних отношений. Вы до сих пор вспоминаете общие моменты: как хорошие, так и плохие. Однако нужно отпускать прошлое и двигаться вперед. Не отталкивайте возможности, которые подбрасывает судьба.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 31 марта для Рыб

Рыбам необходимо больше рисковать. Ваш спокойный характер иногда вредит. Добавьте в свою жизнь азартных и экстремальных эмоций.