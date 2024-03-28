Львы обрели покой, а Девы преодолели трудности: гороскоп на 28 марта

Хороший день для многих знаков зодиака. Ведь они смогли пройти сложный период в жизни и справиться с определенными испытаниями. Теперь можно выдохнуть.

Однако некоторых проблемы продолжат преследовать. Детальный прогноз от астрологов читайте в ежедневном гороскопе LifeStyle 24.

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Гороскоп на 28 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 марта для Овнов

Предпоследний рабочий день окажется сверхсложным для Овнов. На голову свалится целая куча дел, с которыми вам не помогут справиться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 марта для Тельцов

Тельцам сегодня нужно немного разгрузить мысли. Ведь из-за них вы не можете сконцентрироваться на важных жизненных моментах.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 марта для Близнецов

Близнецам стоит больше времени проводить с родными. Уделите этот день только самым близким людям, перенесите все дела на завтра.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 марта для Раков

У Раков сейчас очень активные дни, в частности много встреч. Астрологи рекомендуют немного разгрузить свой график, чтобы не выгореть.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 28 марта для Львов

Львы наслаждаются спокойствием, которое сейчас царит в жизни. Нужно использовать момент на максимум, потому что судьба – достаточно непредсказуема.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 марта для Дев

Девы наконец-то уладили все трудности в личной жизни и карьере. Теперь можете расслабиться и побаловать себя, например, любимыми процедурами.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 марта для Весов

Весам сейчас не стоит концентрироваться на чужих проблемах. Вы забиваете себе голову ненужными вещами, поэтому и ходите без настроения.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 марта для Скорпионов

Скорпионы нашли хобби, которое приносит максимальное удовольствие. Астрологи говорят, чтобы вы не боялись экспериментировать, берите от жизни все.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 марта для Стрельцов

Для Стрельцов эта неделя оказалась очень сложной. Следующие дни будут такими же, поэтому держите руку на пульсе и будьте готовы к сюрпризам.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 марта для Козерогов

Козерогам срочно нужно где-то искать силы. Возможно, именно родные и друзья вам помогут, поэтому немедленно бегите к ним.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 марта для Водолеев

Сейчас Водолеи показывают невероятные результаты на работе. Не сбавляйте темп, ведь уже совсем скоро вы можете занять руководящую должность.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 марта для Рыб

Такими уверенными в себе Рыбы не были никогда. В этот период нужно воплощать все планы в реальность, ведь ресурса вполне достаточно.