Кому из знаков зодиака нужно меньше слушать людей: гороскоп на 13 апреля
Многие люди в пятницу завершают все свои дела, чтобы следующие два дня отдохнуть. Однако уже сегодня расслабиться удастся Овнам, Рыбам и Близнецам.
Для кого же из знаков зодиака день будет нервный, расскажет LifeStyle 24 в своем ежедневном гороскопе. Узнайте прогноз от астрологов для себя.
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Гороскоп на 13 апреля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 13 апреля для Овнов
В эту субботу Овнам удастся отдохнуть. Вы много работали в течение недели, поэтому точно заслужили хотя бы на один ленивый день.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 13 апреля для Тельцов
С Тельцами сегодня произойдет довольно неприятная ситуация. Вы сможете все уладить, однако кислый вкус после нее все равно останется.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 13 апреля для Близнецов
Близнецы в этот день будут "на коне". Вы сможете поразить окружающих своими умениями, талантом, интуицией и воображением. Продолжайте в том же духе.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 13 апреля для Раков
Ракам нужно меньше считаться с мнением других. Так вы портите свою жизнь. Это также плохо влияет на моральное состояние, поэтому срочно меняйтесь.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 13 апреля для Львов
Сейчас начался период, когда Львам нужно позаботиться о родных. Им необходима ваша поддержка, поэтому обязательно будьте рядом.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 13 апреля для Дев
Девы, пришло время оставлять прошлое. Выбросьте из своей жизни ненужных людей, забудьте о плохих событиях. Вам нужно двигаться вперед, а не назад.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 13 апреля для Весов
Астрологи рекомендуют Весам быть мягче со своими родными и друзьями. Они слишком близко к сердцу воспринимают вашу жестокость.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 13 апреля для Скорпионов
Сейчас Скорпионы невероятно растеряны. В вашей жизни давно не было такого хаоса. Нужно немедленно урегулировать ситуацию, чтобы она не усугубилась.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 13 апреля для Стрельцов
Стрельцы, меньше думайте о том, что будет дальше. В вашей жизни сейчас происходит много крутых событий, сосредоточьтесь на них.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 13 апреля для Козерогов
Козероги, астрологи говорят, что вам нужно проявить терпение к коллегам. Строгость и серьезность на работе – это важно, но во всем есть предел.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 13 апреля для Водолеев
Водолеи, сосредоточьтесь на себе. У вас начался период, когда нужно действовать, а не стоять на месте. Поэтому проявляйте себя на максимум, не ленитесь.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 13 апреля для Рыб
Рыбам точно запомнится эта пятница. Вас будут переполнять положительные эмоции, случится много крутых событий, которые не дадут заскучать.