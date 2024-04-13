Кому из знаков зодиака нужно меньше слушать людей: гороскоп на 13 апреля

Многие люди в пятницу завершают все свои дела, чтобы следующие два дня отдохнуть. Однако уже сегодня расслабиться удастся Овнам, Рыбам и Близнецам.

Для кого же из знаков зодиака день будет нервный, расскажет LifeStyle 24 в своем ежедневном гороскопе. Узнайте прогноз от астрологов для себя.

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Гороскоп на 13 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 13 апреля для Овнов

В эту субботу Овнам удастся отдохнуть. Вы много работали в течение недели, поэтому точно заслужили хотя бы на один ленивый день.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 13 апреля для Тельцов

С Тельцами сегодня произойдет довольно неприятная ситуация. Вы сможете все уладить, однако кислый вкус после нее все равно останется.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 13 апреля для Близнецов

Близнецы в этот день будут "на коне". Вы сможете поразить окружающих своими умениями, талантом, интуицией и воображением. Продолжайте в том же духе.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 13 апреля для Раков

Ракам нужно меньше считаться с мнением других. Так вы портите свою жизнь. Это также плохо влияет на моральное состояние, поэтому срочно меняйтесь.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 13 апреля для Львов

Сейчас начался период, когда Львам нужно позаботиться о родных. Им необходима ваша поддержка, поэтому обязательно будьте рядом.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 13 апреля для Дев

Девы, пришло время оставлять прошлое. Выбросьте из своей жизни ненужных людей, забудьте о плохих событиях. Вам нужно двигаться вперед, а не назад.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 13 апреля для Весов

Астрологи рекомендуют Весам быть мягче со своими родными и друзьями. Они слишком близко к сердцу воспринимают вашу жестокость.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 13 апреля для Скорпионов

Сейчас Скорпионы невероятно растеряны. В вашей жизни давно не было такого хаоса. Нужно немедленно урегулировать ситуацию, чтобы она не усугубилась.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 13 апреля для Стрельцов

Стрельцы, меньше думайте о том, что будет дальше. В вашей жизни сейчас происходит много крутых событий, сосредоточьтесь на них.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 13 апреля для Козерогов

Козероги, астрологи говорят, что вам нужно проявить терпение к коллегам. Строгость и серьезность на работе – это важно, но во всем есть предел.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 13 апреля для Водолеев

Водолеи, сосредоточьтесь на себе. У вас начался период, когда нужно действовать, а не стоять на месте. Поэтому проявляйте себя на максимум, не ленитесь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 13 апреля для Рыб

Рыбам точно запомнится эта пятница. Вас будут переполнять положительные эмоции, случится много крутых событий, которые не дадут заскучать.