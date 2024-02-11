Что подготовило воскресенье для всех знаков зодиака: гороскоп на 11 февраля

Астрологи говорят, что это воскресенье, к сожалению, не порадует всех знаков зодиака. Козероги, например, никак не могут решить проблемы в личных отношениях. Поэтому сегодня целый день будут думать только об этом.

Больше о том, к чему стоит готовиться всем знакам зодиака 11 февраля, читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала. Узнайте, что предвещают звезды.

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Гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 11 февраля для Овнов

В это воскресенье Овны не смогут отдохнуть. Ведь дедлайн многих рабочих проектов уже завтра. Поэтому нужно успеть все закончить до утра. Впереди бессонная ночь.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 11 февраля для Тельцов

Тельцы уже устали от того количества советов, которое получают в последнее время. Разговоры с близкими о том, что вам это не нужно, не помогают. Поэтому следует подумать над другими методами, которые смогут урегулировать ситуацию.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 11 февраля для Близнецов

От Близнецов отвернулись почти все родные и друзья. Поэтому сейчас вы переживаете очень сложный период. Нужно больше отвлекаться от проблем, иначе впадете в глубокую депрессию. Не бойтесь заводить новые знакомства.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 11 февраля для Раков

Через несколько недель Раки отправятся в небольшое, но такое долгожданное, путешествие. Поэтому сейчас нужно к нему тщательно подготовиться. В частности, подумайте, какие вещи следует взять на два дня, чтобы создать с ними потрясающие образы для фотосессии.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 11 февраля для Львов

Львы срочно должны принять решение, которое касается личной жизни. Поэтому ваши мысли сейчас заняты только этим. Уже не осталось времени, чтобы оттягивать свой вердикт. Его нужно озвучить в ближайшие дни.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 11 февраля для Дев

Девы приняли решение увольняться с работы. Это было непросто, ведь там вы нашли людей, которые за короткий промежуток времени стали очень близкими. Однако астрологи говорят, что впереди не менее насыщенная и интересная жизнь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 11 февраля для Весов

Весам очень хочется нежности, любви, заботы и поддержки. Поэтому они решили отправиться с партнером в романтическое путешествие. Эта поездка только улучшит ваши отношения и добавит больше страсти и тепла.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 11 февраля для Скорпионов

Скорпионы сегодня будут чувствовать опустошенность. Такое состояние – совсем несвойственно для представителей этого знака зодиака. Поэтому нужно срочно от него избавляться.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 11 февраля для Стрельцов

Стрельцы уже давно забыли, что такое отдых. Организм невероятно истощился. Вам необходимо отложить некоторые дела на потом, чтобы найти свободное время для себя.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 11 февраля для Козерогов

Козероги, разберитесь со своими чувствами к партнеру. Вы очень запутались, поэтому делаете больно не только себе. Возможно, пришло время завершать эти отношения.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 11 февраля для Водолеев

Водолеям нужно запланировать максимальное количество дел на следующую неделю, чтобы не думать о плохом. Если вы ничего не будете делать, то в голову будут лезть разные глупости. Однако проблему таки стоит решать со специалистом.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 11 февраля для Рыб

Рыбы, сейчас лучшее время, чтобы начать искать дополнительную работу. Астрологи говорят, что вам поступит невероятное количество интересных предложений. Кроме того, компании будут говорить про хорошую заработную плату.