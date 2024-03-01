Кто из знаков зодиака скоро заключит важную сделку

В первый месяц весны один из знаков зодиака заключит очень важную сделку. После этого жизнь изменится.

Так, рожденные под созвездием Овна, вас ждут серьезные перемены. Впереди – переезд, пишет LifeStyle 24.

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Овен

В марте вы решитесь на серьезные изменения. Сделаете все быстро. Однако, не волнуйтесь, ведь это пойдет вам на пользу.

Переедете в новое жилье. Более того, возможно, даже в другой город, село или страну.

Хорошо проверьте все условия сделки, подумайте и примите решение. Кстати, судьба подготовила для вас кое-что интересное. Приготовьтесь.

Так, переезд может быть связан и с неприятным событием. Впрочем, поверьте, дальше у вас все будет как нельзя лучше. Сделайте это и вот увидите, как все закрутится.

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