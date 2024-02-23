Надвигается черная полоса: у какого знака зодиака в марте начнутся проблемы

Кому-то из знаков зодиака первый месяц весны принесет счастье, любовь, богатство. Тем временем одному не повезет.

Так, Тельцы, в марте может начаться черная полоса. Будто весь мир настроен против вас, пишет Lifestyle 24.

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Телец

В первый месяц весны можете столкнуться с действительно серьезными проблемами. Держать себя в руках будет нелегко. Однако, поверьте, вам под силу это сделать.

Испытания, которые подготовила судьба, закалят вас, сделают лучше. Как бы это странно сейчас не звучало.

Тельцы, вам придется сделать непростой выбор. Впрочем, действуйте так, как подсказывает сердце, чтобы потом не пожалеть об этом.

Помните, что черная полоса в конце концов закончится. Верьте в себя и старайтесь сохранять спокойствие.

Уже вскоре ваша жизнь изменится к лучшему. Впрочем, перед этим придется пережить такой непростой период.

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