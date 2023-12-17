К Новому году: кто из знаков зодиака получит безумную премию

Уже к концу декабря часть людей смогут получить безумную годовую премию. Это будет прекрасное вознаграждение за проделанную работу.

Так, астрологи отметили, что до Нового года премию получат Близнецы. Это будет неожиданно и очень приятно, пишет 24 Канал.

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Близнецы

В течение года вы трудились в поте лица, а руководство всегда знало, на кого точно можно положиться. Пора получить вознаграждение за свое трудолюбие и усердие.

Вероятно, вы будете очень удивлены, мол, даже не надеялись. Однако полностью заслужили это.

Обязательно купите что-нибудь для себя. Другую часть суммы – лучше отложить.

Кстати, кроме премии, вам могут предложить кое-что очень интересное. Хорошо все обдумайте. Впрочем, не отказывайтесь от возможностей двигаться вперед и добиваться успеха.

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Гороскоп для Близнецов