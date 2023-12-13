Этим знакам зодиака не стоит возлагать большие надежды на 2024 год

Для части знаков зодиака 2024 будет очень успешным. Между тем еще нескольким не стоит возлагать на него большие надежды.

В частности, это касается Тельцов, Близнецов и Рыб. У этих знаков зодиака следующий год может быть нелегким, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Какой знак зодиака залезет в долги: финансовый гороскоп для всех на 2024 год

Телец

Вам следует быть осторожными и не ставить перед собой завышенных целей. Следующий год может быть нелегким. Однако сосредоточьтесь на своих сильных сторонах. Не ждите чего-нибудь грандиозного. Впрочем, вы обретете душевное спокойствие.

Гороскоп для Тельцов

Близнецы

2024 год может быть несколько сложным для Близнецов. Не все задуманное сможете воплотить в реальность. Не огорчайтесь из-за неудач, а используйте их как возможность для личного роста и развития.

Гороскоп для Близнецов

Интересно Их всегда сопровождает удача: 5 знаков зодиака, которым во всем везет

Рыбы

Впереди возможны определенные сложности и неудачи. Следующий год может быть несколько хаотичным. Однако когда отпустите ситуацию и перестанет гнаться за чем-то не очень реальным, ситуация изменится к лучшему.

Гороскоп для Рыб