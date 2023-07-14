Упакуйте чемоданы: 2 знака зодиака, которые отправятся в путешествие уже к концу лета

Настало время для летнего отдыха. Интересно, что для кого-то он будет неожиданным, тем не менее, очень приятным.

В ближайший месяц Водолеев и Раков ждут незабываемые путешествия. Так что присмотритесь к своему гардеробу, выберите, что ближе по душе и не забудьте прихватить хорошее настроение, пишет 24 Канал.

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Водолеи

Совсем скоро любимый человек преподнесет вам очень приятный сюрприз. Наконец-то вы посетите место, в котором так давно мечтали побывать, однако, постоянно откладывали из-за работы.

Кстати, это путешествие будет незабываемым, вы попробуете много нового и главное – отдохнете как телом, так и душой.

Гороскоп для Водолеев

Раки

Представителей этого знака неожиданный отпуск ждет уже в августе. Руководитель решит вознаградить вас за добросовестную работу. Итак, выберите, куда бы вы хотели поехать.

Не стесняйтесь попросить, чтобы вас отпустили как минимум на неделю. Отдохните по полной, не думайте ни о плохом, ни, конечно, о работе.

Гороскоп для Раков