Богатые только в мечтах: какие 4 знака зодиака не умеют зарабатывать деньги
Нередко кажется, что часть людей может сделать деньги буквально из всего. Они знают, как добиться финансового успеха. Впрочем, это точно не о следующих четырех знаках зодиака.
Стрелец, Рак, Весы и Близнецы в большинстве своем не умеют зарабатывать деньги. Об этом со ссылкой на астрологов пишет 24 Канал.
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Стрелец
Астрологи отмечают, что деньги – далеко не то, о чем будут постоянно думать представители этого знака зодиака. Стрельцы не любят гнаться за богатством, а наслаждаются жизнью.
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Рак
Эти чувствительные люди довольно трудолюбивы. Впрочем, они часто боятся перемен в жизни. Когда у Раков что-то не выходит сразу, они склонны опускать руки и прекращать все.
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Весы
Родившиеся под этим знаком зодиака могут придумать гениальную идею, как заработать деньги. Впрочем, так и не претворить ее в реальность. Весы часто убеждены, что в вопросе финансов им не везет.
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Близнецы
Эти люди довольно-таки умны, когда речь идет о деньгах. Они могут стать успешными, впрочем, из-за своего легкомыслия терпят финансовый крах.
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