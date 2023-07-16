Вообще несовместимы: знаки зодиака, которым не стоит быть вместе

Не все знаки зодиака могут построить действительно идеальные и крепкие отношения. Представителям некоторых сложно ужиться друг с другом.

Какие знаки наиболее несовместимы, рассказывает 24 Канал. Заметим, что астрологи выделили Овна и Рака, Льва и Скорпиона, Стрельца и Козерога.

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Овен и Рак

Эти два знака могут конфликтовать из-за разных взглядов на жизнь. Овен ищет приключений и новых впечатлений, он очень энергичен. Тем временем чувствительный Рак хочет покоя и гармонии.

Гороскоп для Овнов

Гороскоп для Раков

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Лев и Скорпион

Рожденные под этими знаками совсем не любят уступать. Оба сильны и властны, а еще всегда хотят быть в центре внимания, что может привести к постоянным спорам. Лев ценит свою независимость и власть, а Скорпион хочет контролировать все происходящее.

Гороскоп для Львов

Гороскоп для Скорпионов

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Стрелец и Козерог

Стихия Козерога – вода, Стрельца – огонь. Эти два знака считают несовместимыми, а их взаимодействие неблагоприятным. Козероги отличаются от других своей уравновешенностью и стремлением к стабильности. Стрельцы нетерпеливы и изо всех сил стараются хоть как-то разнообразить свою жизнь.

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп для Стрельцов