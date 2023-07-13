Чувствительные и импульсивные: 4 самые ревнивые супруги по знаку зодиака

Ревность – чувства, которые могут разрушить отношения. Астрологи определили, какие знаки зодиака наиболее склонны к ним.

Среди лидеров – Овен, Скорпион, Лев и Рак. Родившиеся под этими знаками женщины наиболее ревнивы, передает 24 Канал.

Кстати говоря Фантастические и любящие: 4 знака зодиака среди женщин, являющихся лучшими женами

Овен

Этот знак вспыльчивый и импульсивный. Жена может почувствовать сильную вспышку ревности. Впрочем, родившихся под созвездием Овна легко успокоить.

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Скорпион

Скорпион среди самых ревнивых знаков. Его представители жаждут власти и страсти, так что если кто-то, например, имеет больше навыков, чувствуют угрозу. Астрологи отмечают, если вы встречаетесь с этим водным знаком, не упоминайте имя бывших. Скорпион может не справиться с ревностью.

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Рак

Раки очень преданы близким людям. Они очень чувствительны. В то же время, неуверенные в себе и легко могут почувствовать ревность. Следует быть осторожными в своих высказываниях. Ведь если Рак, например, услышит какую-то похвалу по отношению к другому, воспримет это так, что при нем есть кто лучше.

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Лев

Родившимся под этим знаком важно быть на первом месте для своего партнера. Так что жены надеются быть в центре внимания 24/7. В любви, дружбе и даже работе Лев стремится, чтобы его обожали.

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