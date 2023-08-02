Домашние дела точно не для них: худшие хозяйки по знаку зодиака

Не всем нравится уборка и приготовление пищи. Часть женщин убеждены, что свое время можно использовать с большей пользой, а некоторые просто не хотят работать по дому.

Близнецы и Стрельцы. Сами эти два знака зодиака, по словам астрологов, являются худшими хозяйками, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Нередко представители этих знаков прямо-таки ненавидят заниматься домашними делами. Для них уборка и приготовление пищи занимает слишком много времени. Поэтому, по возможности, предпочитают питание в заведениях.

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Стрелец

Родившиеся под этим созвездием могут быть болезненно недисциплинированными. Они откладывают домашние дела на второй план или еще дальше. Нередко считают, что всегда найдется нечто более важное и полезное. Поэтому между домашними делами и работой Стрельцы часто выбирают именно последнюю.

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