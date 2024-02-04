Срочно: 3 знакам зодиака стоит приготовиться к проблемам в феврале

Уже вскоре у части знаков зодиака могут возникнуть серьезные проблемы. Подготовьтесь к трудностям уже сейчас.

Так, уже вскоре Весы, Козерог и Лев могут столкнуться с проблемами. Впрочем, сохраняйте спокойствие, вам все под силу.

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Весы

Рожденные под этим знаком могут столкнуться с проблемами из-за упрямства и независимости. Весам стоит быть готовыми к возможным конфликтам.

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Лев

Эти люди могут иметь проблемы из-за своей гордости и потребности быть в центре внимания. Им стоит быть готовыми к возможным проблемам и ссорам.

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Козерог

Козероги могут столкнуться с проблемами из-за своего стремления к контролю и консервативного подхода к жизни. Они должны быть готовы к возможным препятствиям, связанным с предстоящими изменениями.

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