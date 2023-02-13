Неужели сами на Валентина: 4 знака, которые рискуют потерять любовь в феврале

В канун Дня святого Валентина в воздухе витает любовь. Однако не всех знаков зодиака ждет романтика. Некоторые рискуют остаться без пары в феврале.

Астрологи говорят, что в феврале Водолеи, Близнецы, Козероги и Весы могут пережить тяжелый разрыв в отношениях. Этот период будет для них сложным, но не обязательно закончится разлукой, пишет 24 Канал.

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4 знака, которые рискуют потерять любовь в феврале

Водолей

В феврале Водолеев ждут эмоциональные качели – они будут то скандалить, то страстно мириться. Это вряд ли оценят их партнеры.

Водолеям стоит унять эмоции и забыть о ссорах, упреках, криках. Пора подумать и позаботиться о своих половинках – окружить теплом, любовью, вниманием. Если и дальше играть на нервах, то Водолеи рискуют потерять любовь и остаться ни с чем.

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Близнецы

Представители этого знака зодиака в феврале могут погорячиться и оборвать отношения. Однако сейчас не время для мимолетных чувств и подобных радикальных изменений. Так что Близнецам не стоит гнаться за двумя зайцами, потому что так они рискуют потерять то, что дороже всего.

Астрологи советуют Близнецам не спешить и беречь любовную связь, в которой их ценят.

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Козерог

В феврале Козероги могут остыть к своим партнерам. Если представители этого знака зодиака не испытывать романтических чувств, то не будут выяснять отношения, а всячески будут избегать подобных разговоров.

Возможно, непродолжительная разлука подтолкнет их к самоанализу. Однако Козероги достаточно уверены в себе, поэтому переживут этот период легко.

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Весы

Весы рискуют увязнуть в токсичности. Негатив, злоба, раздражение, плохие эмоции однозначно повлияют на отношения. Поэтому пусть скандалы и громкие споры вас не удивляют. Все может закончиться тем, что любимый человек уйдет, хлопнув дверью.

Астрологи советуют Весам учесть, готовы ли они пожертвовать отношениями из-за своей токсичности. Совет для вас – будьте мудрее и не демонстрируйте агрессию там, где лучше смолчать или найти компромисс.

Гороскоп для Весов