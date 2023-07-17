Не Рак или Дева: названы 2 знака зодиака, в которых на этой неделе начнется бурный роман

Лето – прекрасное время для перемен в личной жизни, зажигательных романов. Именно на этой неделе представителей Дев и Скорпионов ждут положительные изменения в личной жизни.

Однако необходимо помнить, что романтические отношения – это работа с обеих сторон. Не бойтесь быть открытыми, откровенно общаться и цените это время. Тогда бурный роман принесет вам радость и счастье, отмечает 24 Канал.

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Лев

В период с 17 по 23 июля у вас большая вероятность встретить человека, с которым возникнет сильная химия. Этот роман будет вдохновлять вас и принесет положительные изменения. Будьте открыты к новым возможностям любви и приключениям, наслаждайтесь каждым моментом этого романтического путешествия.

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Скорпион

Для Скорпионов эта неделя может стать началом серьезных романтических отношений. Вы можете встретить человека, который вызовет у вас сильные эмоции, пробудит страсть. Полностью отдайте себя новым чувствам, но не забывайте о сбалансированности и взаимопонимании.

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