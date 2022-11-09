Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2022 года, советует Львам заняться важными делами, второстепенное отложить на потом. Козерогам нужно освежить отношения с любимой половинкой. Что астрологи подготовили другим знакам Зодиака 9 ноября читайте в материале.

Свободное от работы время асрологи советуют уделить семье и их потребностям, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 ноября 2022 года для Овнов

Сегодня Овнов ждут некоторые препятствия, впрочем вы сможете преодолеть их довольно легко. Верьте в себя и тогда у вас все получится.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 ноября 2022 года для Тельцов

Астрологи не советуют Тельцам торопить события. Следите за тем, что говорите, чтобы не сказать лишнего. Вторая половина дня удачна для прощения, если чувствуете за собой вину.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 ноября 2022 года для Близнецов

Близнецов ждет активный день. Вам придется в первой половине дня посетить многие государственные уставны, а вторую половину дня стоит посвятить работе.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 ноября 2022 года для Раков

Астрологи советуют Ракам в этот день посетить врача, если испытываете в последнее время заболевание. Вечер удачен для общения с родными и составления планов на будущее.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 ноября 2022 года для Львов

Львам сегодня стоит заниматься только важными делами, а все второстепенное стоит отложить на другой день. Вероятно, вас ждет словесная перепалка с коллегами, впрочем вы сможете все быстро решить.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 ноября 2022 года для Дев.

Звезды прочат Девам очень насыщенный день. Вам предстоит далекая поездка, которая принесет вам финансовую выгоду и знакомство с интересными людьми.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 ноября 2022 г. для Весов

День благоприятен для работы над чем-то новым. Вы можете начать новый проект или собственное дело, которое принесет вам выгодные дивиденды.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 ноября 2022 года для Скорпионов

День благоприятен для ищущих в этот день недвижимость. У вас есть все шансы найти жилье по выгодной цене.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 ноября 2022 года для Стрельцов

День благоприятен для благотворительности. Не жалейте денег и помогите тем людям, которые нуждаются прежде всего нашим бойцам на передовой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 ноября 2022 года для Козерогов

Козерогам нужно освежить ваши отношения с любимой половинкой. Добавьте в этот день чуть-чуть романтики и покажите человеку все свои чувства.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 ноября 2022 года для Водолеев

День удачен для завершения дел. Постарайтесь сегодня закрыть все хвосты и наконец-то освободиться от тех дел, которые долгий период тянут вас ко дну.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 ноября 2022 года для Рыб

Сегодня Рыбам нужно сосредоточиться на работе и посвятить время важной задаче. Не стоит переключаться на второстепенные дела и заниматься тем, что сейчас не очень важно.