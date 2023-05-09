Ссора с любимой и звонок от бывшего: гороскоп на 9 мая
Гороскоп сегодня, 9 мая 2023 года, прогнозирует Скорпионам неутешительный день. Вас ждет ссора с любимым человеком и перепалка на работе. Козерогов ждет успех от проделанной работы. Водолеев ждет неожиданный звонок.
Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп н а 9 мая 2023 года для Овнов
Сегодня вам нужно сделать шаг назад и переоценить свои приоритеты. Не спешите принимать решения или предпринимать какие-либо действия, не взвесив все возможные варианты.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп н а 9 мая 2023 года для Тельцов
Сегодня вас могут ожидать неожиданные изменения, но не волнуйтесь – в конечном счете все сложится к лучшему. Доверяйте своим инстинктам и не отвлекайтесь от поставленных целей.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп н а 9 мая 2023 года для Близнецов
Сегодня вы можете почувствовать тягу к новым идеям и впечатлениям, поэтому не бойтесь пробовать что-нибудь новое. Оставайтесь открытыми и будьте готовы учиться у других.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп н а 9 мая 2023 года для Раков
Это хороший день для того, чтобы сосредоточиться на личных отношениях с партнером, членом семьи или близким другом. Общение и компромисс станут ключом к решению любых вопросов.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп н а 9 мая 2023 года для Львов
Возможно, вам придется отказаться от некоторых старых привычек или сдерживающих вас убеждений. Примите изменения и будьте готовы пойти на риск – вы можете быть удивлены положительным результатам.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп н а 9 мая 2023 года для Дев
Ваше внимание к деталям и трудолюбию сегодня окупятся. Гордитесь своими достижениями и не бойтесь отмечать успехи.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп н а 9 мая 2023 года для Весов
Сегодня могут возникнуть неожиданные трудности, но не позволяйте им сбить вас с толку. Сосредоточьтесь на своих целях и не бойтесь просить о помощи, если она вам нужна.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп н а 9 мая 2023 года для Скорпионов
Сегодня вы можете чувствовать себя особенно напряженными. Вероятно, вас ждут некоторые перепалки на работе и ссора с любимым человеком.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп н а 9 мая 2023 года для Стрельцов
Это хороший день, чтобы сосредоточиться на личном росте и самосовершенствовании. Найдите время, чтобы поразмышлять над своими целями и ценностями и внесите необходимые изменения, чтобы привести их в соответствие с вашими действиями.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп н а 9 мая 2023 года для Козерогов
Ваш упорный труд и решительность сегодня окупится сторицей. Сосредоточьтесь на своих целях и не бойтесь идти на просчитанный риск ради их достижения.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп н а 9 мая 2023 года для Водолеев
Водолеев ждет сегодня звонок от человека из прошлого. Вы будете шокированы разговором, от которого вам будет тяжело отойти.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп н а 9 мая 2023 года для Рыб
Ваша интуиция и творческие навыки сегодня будут на пике. Используйте энергию для реализации своих целей.