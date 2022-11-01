Гороскоп сегодня, 1 ноября 2022 года, прогнозирует Близнецам противоречивый день. Весам нужно найти ответы на важные вопросы. Что астрологи подготовили другим знакам Зодиака 1 ноября читайте в материале.

Астрологи не советуют начинать в этот день важные проекты, лучше заниматься чем-то небольшим, пишет 24 канал .

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Гороскоп на 1 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 ноября 2022 года для Овнов

Овнам нужно в этот день контролировать свои действия. Не стоит расслабляться, иначе сможете легко потерять отсчет времени и просто упустить день.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 ноября 2022 года для Тельцов

Тельцам нужно уменьшить в этот день свою физическую нагрузку. Есть возможность получить травму, поэтому лучше отложить сегодняшнее занятие спортом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 ноября 2022 года для Близнецов

Сегодня Близнецов ждет спорный день. В первой половине дня у вас будет отличное настроение, а уже вечером вам будет трудно собрать себя вместе.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 ноября 2022 года для Раков

Сегодня у Раков возможны перепады настроения. Астрологи советуют сдерживать свои эмоции и не быть слишком эмоциональными.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 ноября 2022 года для Львов

Сегодня Львы смогут легко отчаяться, поскольку не все в их жизни будет идти по плану. Астрологи просят слушать свою интуицию и не идти наперекор судьбе.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 ноября 2022 года для Дев.

Девы сегодня могут поделиться сокровенными мыслями с другими людьми. Расскажите близким друзьям о том, что вас сейчас беспокоит. Вероятно, они дадут вам дельный совет.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 ноября 2022 года для Весов

Весы в этот день будут искать ответы на важные вопросы. Постарайтесь думать не только сердцем, но и включать в себя холодный ум.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 ноября 2022 года для Скорпионов

Скорпионам астрологи советуют сегодня отдых. Постарайтесь избавиться от всех деструктивных мыслей и просто провести время с пользой для себя.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 ноября 2022 года для Стрельцов

Стрельцы сегодня смогут помочь другим людям понять то, чего они упорно не видят. Ваша мудрость подарит им прекрасную возможность изменить свою жизнь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 ноября 2022 года для Козерогов

Козерогам с утра нужно настроиться на позитив. Составьте план на день, чтобы вы точно знали, что выполните до конца вторника.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 ноября 2022 года для Водолеев

Водолеям нужно научиться выдержке. Даже если вас что-то волнует – соберите все силы в кулак и никому не показывайте своих переживаний.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 ноября 2022 года для Рыб

Сегодня удачный день для примирения с человеком, с которым вы находитесь в ссоре. Сегодня человек, которого вы обидели, пойдет вам на встречу.