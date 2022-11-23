Представителям этих знаков зодиака пора отдохнуть, расслабиться и не бросаться к делам – декабрь будет не лучшим месяцем для перемен и даже может несколько испортить эти знаки жизни, пишет 24 канал.

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Овен

В декабре Овнам стоит настроить себя на позитив и покой – если этот знак начнет нервничать по поводу новых рабочих задач или проблем дома, он быстро перегорит и даже рискует получить сезонную депрессию.

Овнам не стоит браться за все дела сразу – вероятнее всего, что они не смогут справиться с куском обязанностей и испортят отношения с начальством и окружением. Воспалительный темперамент этого знака может сделать все только хуже – и Овнов будут ждать не только семейные мелодрамы, но и возможное увольнение.

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Дева

Декабрь для Тельцов станет месяцем финансовых проблем – поэтому важно начать откладывать средства и экономить деньги на своих прихотях. В худшем случае Девы рискуют остаться с пустыми карманами прямо на зимние праздники.

Из-за проблем на работе и конфликтов с коллегами Девы не только могут потерять стабильную зарплату, но и свое внутреннее спокойствие – представители этого знака могут переживать, что их никто не любит и не уважает, что может негативно повлиять на качество их работы.

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Рыбы

Мягкосердечные Рыбы могут получить серьезный удар – как по их кошельку, так и по душе. В декабре представители этого знака зодиака могут лишиться любви или поссориться с близким другом.

Рыбам категорически не рекомендуется запивать свое горе в барах или кафе – лишние затраты ухудшат положение, а выпивка может добавить еще большие проблемы. В декабре Рыбам следует провести время с семьей, которое поможет исцелиться от стресса и натолкнуть на правильное решение проблемы.

Гороскоп для рыб