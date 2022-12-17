Никогда не бедствуют: назвали 3 знака зодиака, к которым липнут деньги

Некоторые знаки зодиака склонны иметь большее состояние – те, кто родился под знаками Козерогов, Близнецов и Рыб, имеют большую удачу и талант к деньгам – им очень везет с денежными вопросами.

Звезды помогают этим знакам зодиака – им невероятно везет на хороший заработок. Эти знаки зодиака никогда не остаются с пустым кошельком. 24 канал.

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Близнецы

Амбициозные и многогранные Близнецы используют все свои ресурсы для того, чтобы выделиться на работе и получить достойное вознаграждение за отличный труд. Их природная харизма помогает быстро стать заметными для руководства, обещающего Близнецам лишнюю копеечку.

Этот знак зодиака не подвержен транжирству – Близнецы привыкли тщательно взвешивать каждую покупку, вычислять экономию и думать, стоит ли минутное удовлетворение будущей финансовой нехватки. Поэтому Близнецы всегда остаются при деньгах, которые им жалко тратить.

Гороскоп д ля Близнецов

Козероги

Терпеливые и трудолюбивые Козероги редко тратят деньги направо и налево – они четко и взвешенно планируют каждую покупку и не позволяют себе лишних расходов. Благодаря грамотному планированию и изрядной настойчивости Козероги уже в молодости могут сколотить себе серьезное состояние.

Дело в том, что Козероги не распыляются на несколько скудных желаний – представители этого знака зодиака часто имеют одну амбициозную мечту, к которой они стремятся.

Гороскоп д ля Козерогов

Рыбы

Несмотря на стереотипную мечтательность, Рыбы очень грамотно и взвешенно подходят к планированию своего бюджета. Их умение фокусироваться помогает получить премии на работе, а аналитический ум помогает предотвратить нищету.

Рыбы не склонны к аскетству, однако всегда используют собственные средства так, что некоторые могут назвать их скрягами. Деньги для Рыб – только инструмент, а не цель, однако инструмент достаточно ценен, чтобы не разбрасываться налево и направо.

Гороскоп для рыб