5 знаков зодиака, которые уже скоро будут иметь неприятности

К сожалению, черная полоса в жизни не обойдет представителей нескольких знаков зодиака. Астрологи советуют не отчаиваться, ведь решение проблемы будет в ваших руках.

Овен, Лев, Скорпион, Водолей и Рыбы, будьте готовы, что уже вскоре придется понервничать и даже получить пощечину от жизни, передает LifeStyle 24.

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Овен

Бешеный ритм жизни резко может приостановить событие, которое запросто выбьет из колеи. Обратите внимание на людей, которые недавно появились в вашем окружении. Они могут представлять угрозу для личной жизни.

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Лев

Не расслабляйтесь и будьте начеку. Могут возникнуть неприятности на работе. Астрологи рекомендуют не вступать лишний раз в конфликт, потому что это может грозить даже увольнением.

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Скорпион

Попробуйте в ближайшее время не рассказывать о своих секретах. Есть высокая угроза того, что тайны могут быть использованы против вас. Проанализируйте круг общения и сделайте выводы, кому точно не стоит доверять.

Гороскоп для Скорпионов

Водолей

Обратите внимание на поведение любимого человека. Ваши отношения могут ухудшиться из-за недостатка внимания друг к другу. Чтобы выровнять ситуацию, попробуйте внести новое дыхание в отношения. В противном случае, может наступить критическая фаза взаимоотношений.

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Рыбы

Будьте искренними с собой. Подумайте, что хотите изменить в жизни: работу, друзей, хобби, место жительства. Такой выбор поможет легче пережить трудности, с которыми придется столкнуться.

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