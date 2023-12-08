У суботу деякі знаки зодіаку зіткнуться з труднощами. Зовсім не на такий вихідний вони чекали. Доведеться багато попрацювати, щоб не накликати ще більше проблем.

Астрологи кажуть, що кінець 2023 року випробовує цих людей на міцність. Тому зараз варто проявитися себе на максимум та не опускати носа. Детальніше про те, яким буде 9 грудня для всіх знаків зодіаку, читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу.

Сумно У кого 2024 рік почнеться з депресії: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

В Овнів буде прекрасна субота. Вони зможуть вирішити багато справ, а ввечері отримати заслужений відпочинок. Проведете закінчення дня з друзями.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Поганий день для Стрільців. Кількість проблем збільшуватиметься, а сил для їх вирішення зовсім не залишиться. Астрологи кажуть, що закінчення 2023 року може сильно похитнути нервову систему представників цього знаку зодіаку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам зараз не вистачає спокою та гармонії у житті. Через труднощі в особистому житті ви постійно плачете вечорами. Зовсім немає настрою, бажання та мотивації досягати успіхів та поставлений цілей.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ввечері Раків приголомшать поганими новинами. Ви не очікували на такий розвиток подій, тому розгубитися. Але потрібно брати себе в руки, бо без вас проблеми на вирішаться.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Леви проведуть вихідний вдома. В гості приїду люди, яких ви давно не бачили. Тому представникам цього знаку зодіаку буде чим займатися. Буде багато приємних розмов.

Діва (24 серпня – 23 вересня)