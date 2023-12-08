Астрологи кажуть, що кінець 2023 року випробовує цих людей на міцність. Тому зараз варто проявитися себе на максимум та не опускати носа. Детальніше про те, яким буде 9 грудня для всіх знаків зодіаку, читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу.

Сумно У кого 2024 рік почнеться з депресії: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

В Овнів буде прекрасна субота. Вони зможуть вирішити багато справ, а ввечері отримати заслужений відпочинок. Проведете закінчення дня з друзями.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Поганий день для Стрільців. Кількість проблем збільшуватиметься, а сил для їх вирішення зовсім не залишиться. Астрологи кажуть, що закінчення 2023 року може сильно похитнути нервову систему представників цього знаку зодіаку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам зараз не вистачає спокою та гармонії у житті. Через труднощі в особистому житті ви постійно плачете вечорами. Зовсім немає настрою, бажання та мотивації досягати успіхів та поставлений цілей.

Рак (22 червня – 22 липня)

Ввечері Раків приголомшать поганими новинами. Ви не очікували на такий розвиток подій, тому розгубитися. Але потрібно брати себе в руки, бо без вас проблеми на вирішаться.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Леви проведуть вихідний вдома. В гості приїду люди, яких ви давно не бачили. Тому представникам цього знаку зодіаку буде чим займатися. Буде багато приємних розмов.

Діва (24 серпня – 23 вересня)