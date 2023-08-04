Гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака: кому пятница принесет дополнительный доход

Гороскоп сегодня, 4 августа, прогнозирует дополнительный доход Овнам и Весам. Рожденные под этими двумя знаками зодиака неожиданно улучшат свои сбережения.

Что же астрологи подготовили всем другим знакам зодиака – читайте дальше на сайте 24 Канала.

Вас может заинтересовать Будьте осторожны: 4 знака зодиака, которым в августе грозит опасность

Гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 августа 2023 для Овнов

Сегодня вам следует сконцентрироваться на работе, ведь от этого будет зависеть ваш доход. Возможно, руководители подготовили для вас премию или повышение.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 августа 2023 для Тельцов

В этот день вам следует проявить больше заботы к своей семье, выслушать родных и поддержать. Близким людям нужна ваша помощь.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 августа 2023 для Близнецов

Если вы планировали купить новые вещи домой или просто отправиться на шоппинг – сделайте это сегодня. Всеми покупками, которые будут 4 августа, будут довольны не только вы, но и ваши родные.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 августа 2023 для Раков

У Раков сегодня благоприятное время для развития отношений, романтических свиданий. Побалуйте любимого человека сюрпризом.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 августа 2023 для Львов

Сейчас у Львов благоприятный период для новых знакомств. Используйте его для повышения карьеры и налаживания личной жизни.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 августа 2023 для Дев

Сегодня Девы перейдут на новый уровень отношений с партнерами, а у одиноких есть шанс найти любовь. Ваш избранник совсем рядом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 августа 2023 для Весов

Астрологи отмечают, что сегодня работа будет медленнее, однако не стоит беспокоиться. Все для того чтобы результат порадовал не только вашего руководителя, но и ваш банковский счет.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 августа 2023 для Скорпионов

Скорпионы в этот день будут находиться в стрессе. За последнее время в вашей жизни накопилось немало проблем, требующих немедленного решения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 августа 2023 для Стрельцов

Стрельцам следует хорошо отдохнуть, поскольку вы слишком многое взяли на себя. Вы даже можете испытывать угнетение из-за этого. Уделите время любимому хобби или сходите на массаж, чтобы максимально расслабиться.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 августа 2023 для Козерогов

Вы можете разочароваться в своей жизни и сомневаться в своих силах. Все из-за переутомления. В пятницу закончите все срочные дела, а выходные посвятите отдыху.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 августа 2023 для Водолеев

Водолеев сегодня ждет немало профессиональных обязанностей. Вам придется отложить все личные дела и посвятить время работе.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 августа 2023 для Рыб

Рыбы сегодня поймут, что окончательно запутались в своей жизни. Вам однозначно нужно время для того, чтобы признать свои ошибки, перезагрузиться и понять, что делать дальше.