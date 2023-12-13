Могут попасть в беду: 4 знака зодиака, которым в 2024 году следует быть осторожными

В следующем году нескольким знакам зодиака следует быть очень внимательными и осторожными. Есть большой риск попасть в передрягу.

Да, Тельцам, Близнецам, Водолеям и Рыбам стоит быть очень осторожными в 2024 году. Старайтесь сохранять спокойствие, пишет 24 Канал.

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Телец

В начале нового года у вас могут возникнуть финансовые трудности. Так что уже сейчас подумайте над дополнительным источником дохода.

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Рыбы

Ни в коем случае не берите взаймы у знакомых, ни у банка. Рискуете попасть в долговую яму.

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Близнецы

Любимый человек может прыгнуть в гречку и пытаться все скрыть. Будьте бдительны и не вините себя в плохих поступках других.

Гороскоп для Близнецов

Водолей

Вам следует быть очень внимательными к своему самочувствию. Хватит закрывать глаза на это. Если нужно, лучше обратитесь к специалисту. Ведь рискуете заболеть.

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